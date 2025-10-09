Trump sugere que a Espanha deveria ser 'expulsa' da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quinta-feira (9) que a Espanha seja expulsa da Otan por não cumprir o requisito de gastar 5% do PIB com defesa que ele havia solicitado.

"Tivemos um retardatário, a Espanha", declarou Trump no Salão Oval, ao comentar o recente compromisso de quase todos os membros da aliança militar do Atlântica Norte em aumentar seus gastos militares. "Eles não têm desculpas para não fazer isso. Francamente, talvez devessem ser expulsos da Otan", acrescentou.

"Pedi que pagassem 5%, e não 2%, e a maioria achou que isso não aconteceria. E aconteceu praticamente de forma unânime", lembrou Trump, em referência à negociação dentro da organização.