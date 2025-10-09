Trump viajará ao Egito na próxima semana, segundo seu enviado Steve Witkoff

O enviado americano Steve Witkoff afirmou que o presidente Donald Trump viajará ao Egito na próxima semana, após o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, convidá-lo para as celebrações do acordo de cessar-fogo em Gaza.

"O presidente está muito animado para vir ao Egito, e esse é o plano, que ele venha na próxima semana", disse Witkoff durante uma reunião com al-Sissi, segundo um vídeo divulgado pela presidência egípcia.

