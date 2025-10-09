Um bilhete e um sussurro: como Trump soube do acordo sobre Gaza

Sim, havia, mas o discreto Rubio não estava disposto a falar disso em público.

"É sobre isso que esperamos falar com o senhor, presidente, assim que eles forem embora", respondeu o chefe da diplomacia americana, apontando para os jornalistas que estavam no recinto e arrancando uma risada de Trump.

O que se seguiu foi a História acontecendo em tempo real: um momento extraordinário, inclusive para um presidente que no passado estrelou um "reality show" e com talento para o showbizz.

Enquanto os jornalistas observavam com atenção, buscando sinais sobre o avanço dos diálogos de paz entre Israel e Hamas no Egito, Rubio ocupou o assento deixado vazio pela chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, e ergueu o polegar para Trump em sinal de positivo.

O chefe da diplomacia americana, então, se inclinou e pegou uma caneta e um bloco de notas da Casa Branca do vice-chefe de gabinete Stephen Miller, que estava à sua direita.

Enquanto Trump respondia a uma pegunta sobre "cortar a cabeça da serpente" do Antifa, Rubio rabiscou por quase um minuto, enquanto Miller se inclinava para espiar.