Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança por mobilização militar dos EUA

A Venezuela pediu nesta quinta-feira (9) uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, em meio à mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe, segundo comunicado da chancelaria.

No texto, "adverte-se que as ações dos Estados Unidos nas últimas semanas, que incluem contratorpedeiros de mísseis, aviões de combate, tropas de elite e um submarino nuclear perto da costa venezuelana, colocam em claro perigo a zona de paz na América Latina e no Caribe".

"A Venezuela solicitou formalmente uma reunião de urgência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ante a grave escalada de agressões e a mobilização militar sem precedentes dos Estados Unidos no Caribe", indicou a chancelaria.