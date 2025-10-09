Wall Street fecha em baixa à espera de resultados empresariais

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (9), ao término de uma sessão marcada pela ausência de notícias econômicas importantes, enquanto os investidores permanecem à espera dos resultados trimestrais das empresas, previstos para as próximas semanas.

O índice Dow Jones perdeu 0,52%; o Nasdaq, 0,08%; e o S&P 500, 0,28%.

"O mercado passou por uma alta quase unidirecional desde suas mínimas de 8 de abril e, de vez em quando, em dias relativamente tranquilos em termos de notícias, podem ser observadas algumas quedas", disse à AFP Art Hogan, da empresa B. Riley Wealth Management.