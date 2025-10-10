Alemanha goleia Luxemburgo (4-0) e reassume liderança do Grupo A das Eliminatórias

Com uma goleada por 4 a 0 sobre Luxemburgo, a Alemanha voltou a liderar o Grupo A das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (10), ajudada pela derrota da Eslováquia por 2 a 0 em sua visita à Irlanda do Norte.

A derrota diante dos eslovacos (2 a 0) e a suada vitória por 3 a 1 contra os norte-irlandeses nas partidas de setembro haviam gerado ceticismo no sempre exigente entorno da 'Mannschaft'.

O fraco desempenho dos alemães em Bratislava, onde perderam para a Eslováquia pela primeira vez na história, levantou temores de que sua melhora na Euro-2024 tenha sido apenas um 'acidente' em meio a uma década difícil para a seleção tetracampeã do mundo.