Ao menos 19 desaparecidos após explosão em fábrica nos EUA

Pelo menos 19 pessoas estão desaparecidas após uma explosão em uma fábrica no estado americano do Tennessee, informou nesta sexta-feira (10) um funcionário local, que alertou que há "vítimas fatais".

Imagens aéreas transmitidas por meios de comunicação locais mostraram destroços ainda fumegantes em uma fábrica de explosivos localizada no condado de Hickman, além de veículos carbonizados e destruídos.

"Há vítimas fatais. Não quero dar um número. O que posso dizer agora é que estamos procurando 19 pessoas", declarou à imprensa o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis.