'As Guerreiras do K-pop', novo sucesso mundial da cultura sul-coreana

Kang nasceu em Seul e, ainda que tenha crescido e passado a maior parte da sua vida no Canadá, volta frequentemente ao seu país natal, com o qual mantém uma forte ligação.

Segundo o último balanço da Netflix, o filme acumulou 344 milhões de visualizações, um recorde na plataforma.

Também é a primeira vez que um produto proveniente da cultura sul-coreana, mas fabricado fora do país e em língua inglesa, tenha tanto sucesso, o que demonstra a influência cultural deste país asiático.

'As Guerreiras do K-pop' ('K-pop Demon Hunters', no título original) conta a história do grupo musical HUNTR/X, cujas três cantoras também são caçadoras de demônios e protegem o mundo em segredo.

Graças à música das caçadoras e à energia dos seus fãs, a barreira mágica que impede que as almas malvadas penetrem a terra é fortificada. No entanto, surge um novo desafio, os Saja Boys, um outro grupo musical cujos membros são demônios carismáticos e talentosos.

Os diretores do filme trabalharam com uma das gravadoras mais importantes do k-pop, The Black Label, para compor a trilha sonora, como a prestigiada 'Golden', que está há semanas no topo das paradas americanas. As músicas do filme estão entre as mais escutadas das plataformas desde a sua estreia.