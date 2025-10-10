Assunção vence Rio-Niterói e será sede do Pan de 2031

Assunção vai sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031 após derrotar as candidaturas conjuntas de Rio de Janeiro e Niterói, anunciou nesta sexta-feira (10) a Panam Sports, entidade responsável pela organização dos Jogos.

Os "comitês olímpicos" das Américas escolheram a capital paraguaia, afirmou o chileno Neven Ilic, presidente da Organização Desportiva Pan-Americana (Panam Sports), durante assembleia extraordinária da entidade em Santiago, no Chile.

A capital paraguaia já havia concorrido para sediar os Jogos de 2027, os próximos a serem realizados, mas perdeu por poucos votos para Lima.