Bélgica empata com Macedônia do Norte e se complica nas Eliminatórias da Copa de 2026

Sem inspiração, a Bélgica empatou com a Macedônia do Norte em 0 a 0 nesta sexta-feira (10), em Ghent, e perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo J das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Três dias antes da viagem ao País de Gales, os 'Diabos Vermelhos', desfalcados de seu artilheiro Romelu Lukaku devido a uma lesão, não conseguiram encontrar uma solução contra a sólida defesa montada pelo técnico Blagoja Milevski.

Após também empatarem na visita à Macedônia (1 a 1), os jogadores de Rudi Garcia não conseguiram balançar as redes nesta sexta, apesar de terem um amplo domínio.