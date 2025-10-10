Brasil goleia Coreia do Sul (5-0) em amistoso preparatório para Copa de 2026

O Brasil fez sua melhor partida sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti nesta sexta-feira (10), goleando a Coreia do Sul por 5 a 0, com dois gols de Estêvão e dois de Rodrygo, em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

Estêvão abriu o placar aos 13 minutos, após uma ótima jogada coletiva da seleção brasileira que começou em sua própria área, um prelúdio para a grande atuação que viria a seguir no World Cup Stadium de Seul.

O jovem atacante do Chelsea, de 18 anos, voltou a balançar a rede no início do segundo tempo (47'). Já Rodrygo marcou aos 41 e 49 minutos.