Brasil lamenta atrasos em contribuições climáticas a um mês da COP

O Brasil, que sediará a conferência climática em Belém, em novembro, foi um dos primeiros países a atualizar suas NDCs há um ano. A China, o maior poluidor do planeta, se juntou a esse grupo no mês passado.

Mas outros ficaram para trás, mesmo após o último prazo fixado para setembro, em um contexto em que tensões geopolíticas e comerciais têm desviado a atenção dos esforços climáticos.

Por enquanto, 62 países anunciaram suas metas climáticas ? número que, segundo Corrêa, deve chegar a 125 até o fim do ano. "É um pouco triste", afirmou.

Os organizadores da COP destacaram que a pressão recai principalmente sobre os grandes emissores de gases poluentes, como a Índia e a União Europeia.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, expressou sua "decepção" com os atrasos de "parceiros historicamente aliados" na agenda climática, como a União Europeia.

"Mas agora esperamos que apresentem suas NDC, e de preferência antes da COP30, para que esse balanço do alinhamento das NDCs com a Missão 1.5, possa ser transparentemente avaliado pela sociedade planetária", declarou.