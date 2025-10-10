Casa Branca afirma que Prêmio Nobel colocou 'política acima da paz'

"Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força pura de sua vontade", acrescentou Cheung.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump havia insistido repetidamente que merecia o Nobel por seu papel na resolução de inúmeros conflitos.

Trump reiterou essa afirmação na véspera do anúncio do prêmio da paz, dizendo que sua mediação na primeira fase de um cessar-fogo em Gaza nesta semana foi a oitava guerra encerrada desde que voltou à Casa Branca.

"Seja o que for que façam, tudo bem. Eu sei disso: não fiz por isso, fiz porque salvei muitas vidas", explicou.

Em sua primeira reação na rede X, Machado dedicou seu prêmio ao povo venezuelano e a Trump.

"Estamos à beira da vitória e hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump (...) A Venezuela será livre!", declarou a opositora em sua mensagem.