Casa Branca começa demissões em massa nos EUA em meio ao 'shutdown'

A Casa Branca informou, nesta sexta-feira (10), que agências federais iniciaram as demissões devido à paralisação do governo dos EUA.

"Os RIFs começaram", disse Russ Vought, chefe do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca (OMB), no canal X, referindo-se às "reduções de pessoal" do governo. Um porta-voz do OMB confirmou à AFP que as demissões "começaram" em quantidades "substanciais".