Cerca de 200.000 pessoas voltaram ao norte de Gaza desde o cessar-fogo (Defesa Civil)

A Defesa Civil de Gaza informou que cerca de 200.000 pessoas voltaram ao norte do território palestino desde a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, nesta sexta-feira (10).

"Aproximadamente 200.000 pessoas voltaram ao norte de Gaza hoje", declarou Mahmud Basal, porta-voz desta agência de socorristas que opera sob a autoridade do governo do grupo islamista palestino Hamas.

