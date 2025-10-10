Cessar-fogo entre Israel e o Hamas entra em vigor em Gaza

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (10), que o cessar-fogo em Gaza entrou em vigor às 09h GMT (6h00 em Brasília) após o acordo com o movimento islamista palestino Hamas, o qual deve permitir a libertação dos reféns dentro de um prazo de 72 horas.

"A partir deste meio-dia, as tropas começaram a se posicionar ao longo das (...) linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns", indicou o Exército em comunicado.

O texto especificou, no entanto, que "as tropas do Comando Sul (...) continuarão eliminando qualquer ameaça imediata" e alertou que algumas áreas ainda são "extremamente perigosas" para a população.