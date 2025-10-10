China anuncia tarifas portuárias especiais a barcos vinculados aos EUA

A China anunciou, nesta sexta-feira (10), que aplicará "tarifas portuárias especiais" a barcos operados ou construídos pelos Estados Unidos, após Washington ter anunciado em abril que imporá taxas aos barcos vinculados à China.

As tarifas serão cobradas nos portos chineses a partir de 14 de outubro, informou o Ministério dos Transportes chinês em um comunicado.

Espera-se que, nesse dia, entre em vigor a cobrança de tarifas semelhantes sobre navios de construção e operação chinesa que chegarem aos Estados Unidos.