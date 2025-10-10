Com golaço e assistência, Mbappé coloca França mais perto da Copa de 2026

O astro Kylian Mbappé foi decisivo com um gol espetacular e uma assistência na vitória da França por 3 a 0 sobre o Azerbaijão pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Os 'Bleus' já estão muito perto da vaga no maior torneio do futebol: lideram o Grupo D com nove pontos e enfrentam os três jogos restantes com uma vantagem de cinco pontos sobre a Ucrânia, segunda colocada do grupo graças à vitória por 5 a 3 sobre a Islândia nesta sexta-feira.

Em três dias, a França viaja para Reykjavik e, dependendo da outra partida do grupo, uma vitória já pode garantir uma vaga no Mundial que será realizado no ano que vem nos Estados Unidos, México e Canadá.