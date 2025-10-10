Confira os dez últimos ganhadores do Nobel da Paz

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado recebeu o Prêmio Nobel da Paz nesta sexta-feira (10). Veja, a seguir, a lista dos dez últimos vencedores.

- 2025: María Corina Machado (Venezuela)

O Comitê Norueguês do Nobel concedeu o prêmio nesta sexta-feira à líder da oposição venezuelana María Corina Machado, que vive na clandestinidade, por sua defesa "incansável" da democracia contra o governo "brutal" de Nicolás Maduro.

- 2024: Nihon Hidankyo (Japão)

A Nihon Hidankyo, uma instituição que reúne sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em 1945, ganhou o prêmio por "seus esforços para promover um mundo sem armas nucleares e por demonstrar, por meio de depoimentos, que armas nucleares nunca devem ser usadas novamente".