Coreia do Norte diz que realizou desfile militar com convidados de alto nível

A Coreia do Norte realizou um desfile militar para comemorar os 80 anos do Partido dos Trabalhadores, que governa o país e ao qual compareceram convidados estrangeiros de alto nível, informou a imprensa estatal neste sábado (11, data local).

"Em 10 de outubro foi realizado na praça Kim Il Sung um grande desfile militar para comemorar o 80º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia", informou a agência oficial de notícias KCNA.

Segundo esse meio de comunicação, alguns dos armamentos mais poderosos deste hermético país dotado de armas nucleares foram exibidos na parada militar, entre elas um míssil balístico intercontinental.