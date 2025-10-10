De crise em crise: o que espera o Peru sob seu sétimo governo em uma década?

Em questão de horas, o Peru nomeou seu sétimo presidente em uma década. A crise política mergulha seus líderes no descrédito a seis meses das eleições gerais e em meio a uma onda de criminalidade no país.

? Em que consiste a crise? -

Desde 2016, o Peru foi governado por sete presidentes, três dos quais destituídos pelo Congresso. A última deles é Dina Boluarte, removida na madrugada desta sexta-feira em um julgamento político relâmpago.

A saída do poder da impopular presidente se consumou sem distúrbios, mas após muitos protestos de rua contra a extorsão.