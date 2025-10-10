Defesa Civil de Gaza diz que encontrou 55 cadáveres após retirada de Israel

Ele afirmou que um dos mortos foi "alvo hoje [sexta-feira] de fogo israelense" ao norte da Cidade de Gaza, a maior cidade do enclave.

O Exército israelense anunciou na sexta-feira que suas tropas haviam cessado fogo "em preparação para o acordo de cessar-fogo e o retorno dos reféns" mantidos em Gaza.

A retirada ativou um prazo de 72 horas para que o Hamas libere os reféns restantes detidos em Gaza, segundo um plano de paz de 20 pontos proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A Defesa Civil confirmou que as tropas israelenses e os veículos blindados estavam se retirando de posições avançadas tanto na Cidade de Gaza, no norte, quanto em Khan Yunis, no sul.

Após dois anos de uma guerra devastadora, milhares de palestinos deslocados pelo conflito começaram a retornar às suas casas, em grande parte destruídas.

"Estamos cansados, mas o mais importante é que a guerra acabou", disse Akram Al Sahhar, de 50 anos, que caminhou durante horas junto com seus filhos para chegar à Cidade de Gaza.