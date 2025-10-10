Duas horas de celular por dia? Cidade japonesa convida a racionalizar o uso de telas

Na cidade japonesa de Toyoake, foi aprovada uma norma que recomenda limitar o uso do celular a duas horas por dia. Embora a polícia não vá prender os infratores, o prefeito está decidido a melhorar a relação com as telas.

Em uma entrevista em sua prefeitura, Masafumi Kouki diz à AFP que há meses está preocupado com "os efeitos negativos do uso excessivo de smartphones, em particular a forte diminuição da comunicação humana direta".

"Até mesmo nos trens, todo mundo está olhando para o celular, ninguém mais fala com ninguém", constata o prefeito.