EUA quer proibir companhias aéreas chinesas de sobrevoar a Rússia

O governo americano quer proibir as companhias aéreas chinesas com destino aos Estados Unidos de sobrevoar a Rússia, de acordo com um documento oficial do Departamento de Transportes divulgado na quinta-feira (9).

Sobrevoar o território russo para viajar da China aos Estados Unidos é "injusto" porque "dá uma vantagem competitiva" às companhias aéreas chinesas, segundo um documento de cinco páginas ao qual a AFP teve acesso.

"A rota mais eficiente para conectar alguns pontos nos Estados Unidos e na China envolve sobrevoar o espaço aéreo russo", afirmou o comunicado do Departamento de Transporte dos EUA.