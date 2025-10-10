Presidente destituída no Peru descarta buscar asilo: 'Estou tranquila'

O Congresso responsabilizou a presidente pela crise de segurança no país, que envolve o crime organizado. Assim que ela perdeu o foro privilegiado, o MP abriu duas investigações contra ela: uma por lavagem de dinheiro durante a campanha eleitoral de 2021, quando ela foi candidata a vice-presidente ao lado de Pedro Castillo; e outra por "negociação incompatível com o cargo".

Segundo o MP, Boluarte teria gerenciado o "pagamento de benefícios sociais para um dos amigos" do médico com o qual foi submetida a procedimentos estéticos quando era chefe de Estado.

'Estarei permanentemente no país'

O MP solicitou à Justiça que proíba Boluarte de sair do Peru por um período de 18 a 36 meses.

"Aqueles casos que estão em investigação no Ministério Público, não sou responsável por nenhum deles. Estou tranquila, estou no meu lar e estarei permanentemente no país", afirmou a ex-presidente.

Boluarte também é alvo de uma investigação relacionada com a morte de cerca de 50 pessoas na repressão aos protestos que se seguiram à sua chegada ao poder para substituir Pedro Castillo, destituído e preso após uma tentativa de fechar o Congresso.