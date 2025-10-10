Exército israelense anuncia início do cessar-fogo em Gaza

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira(10) que o cessar-fogo em Gaza entrou em vigor às 9h GMT (6h em Brasília), após o acordo com o movimento islamista palestino Hamas.

"Desde este meio-dia(locais), as tropas começaram a se posicionar ao longo das (...) linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns", informou o Exército em um comunicado.

O texto especificou que "as tropas do Comando Sul (...) continuarão eliminando toda ameaça imediata".