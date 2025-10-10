Fotógrafo da AFP é ferido em ataque de colonos israelenses na Cisjordânia

Ashtiyeh contou que estava registrando a colheita de azeitonas em Beita, um povoado palestino ao sul de Nablus, e uma mobilização de solidariedade de ativistas israelenses e estrangeiros pela paz que vieram para apoiar os moradores palestinos que sofreram ataques reiterados durante a colheita.

O fotógrafo afirmou que, pouco depois do meio-dia (6h em Brasília), dois grupos de colonos israelenses armados com paus e pedras, cerca de 70 pessoas no total, atacaram os trabalhadores agrícolas e os jornalistas presentes, indicou Ashtiyeh.

O fotógrafo, que foi atingido por várias pedras nas costas, nos braços e nas mãos, recebeu alta do hospital pela tarde com contusões.

Seu carro, bem como outros veículos estacionados a certa distância do campo, foi apedrejado e depois incendiado pelos agressores.

Ashtiyeh contou que os soldados israelenses presentes não fizeram nada para impedir o avanço dos agressores, mas que, pelo contrário, lançaram bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha contra os trabalhadores agrícolas e os ativistas para dispersá-los.

Mehdi Lebouachera, editor-chefe global da AFP, condenou o ataque. "Condenamos com firmeza este ataque escandaloso que ilustra mais uma vez condições de trabalho cada vez mais perigosas para nossos jornalistas na Cisjordânia", declarou.