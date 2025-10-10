Guano, um tesouro agrícola sob ameaça no Peru

Com pás e picaretas, os homens retiram da terra compacta uma mistura de excrementos, penas e esqueletos. Em seguida, eles peneiram e despejam em sacos de 50 a 60 kg.

Eles usam uniformes brancos e mascas cirúrgicas. Realizam seu trabalho em meio a uma nuvem persistente de poeira. Em um ritmo acelerado, eles carregam os sacos pesados pela ilha de 130 hectares, por encostas e trilhas íngremes, sob rajadas de vento.

O guano alcançou o seu auge no Peru na segunda metade do século XIX. Era exportado para a Inglaterra, França e Estados Unidos.

Naquela época, o país contava com cerca de 60 milhões de aves produtoras de guano, principalmente corvos-marinhos (Leucocarbo bougainvillii), pelicanos-peruanos (Pelecanus thagus) e atobás-peruanos (Sula variegata).

"Hoje já não existe mais que 700 mil em todo o Peru", diz Jorge Chumpitaz, responsável pela coleta de guano para a Agro Rural, órgão estatal encarregado de sua extração.

Os 95% da extração são destinados às produções agrícolas de menos de dez hectares. O resto é vendido para empresas privadas que o processam em grânulos para exportação para a Europa ou os Estados Unidos.