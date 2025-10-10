Jornalistas exigem acesso a Gaza após acordo de cessar-fogo

A Associação - que agrupa centenas de jornalistas estrangeiros - celebrou "o acordo entre as partes beligerantes para uma trégua em Gaza".

Mas, em um comunicado, também renovou seu pedido para que Israel "abra imediatamente as fronteiras e permita aos meios de comunicação acesso livre e independente à Faixa de Gaza".

Um jornalista da AFP faz parte da junta diretiva da Associação, cujas siglas em inglês são FPA.

Nos últimos dois anos, o grupo solicitou em diversas ocasiões acesso a Gaza, mas "essas demandas foram ignoradas repetidamente enquanto nossos colegas palestinos arriscaram suas vidas para oferecer uma cobertura incansável e corajosa" do território, afirmou.

Em 23 de outubro, o Tribunal Supremo do país avaliará o pedido da FPA no qual se exige o acesso a Gaza.

"Mas não há motivo para esperar tanto tempo", afirmou o grupo. "Chega de desculpas (...). As restrições à liberdade de imprensa devem terminar", acrescentou.