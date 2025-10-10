Machado diz que Nobel da Paz é um 'impulso' para 'conquistar a liberdade'

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, que recebeu o Nobel da Paz nesta sexta-feira (10), disse que o prêmio é um "impulso" para "conquistar a liberdade" e observou que "mais do que nunca" ela conta com o apoio do presidente americano, Donald Trump, que enviou navios de guerra para o Caribe.

"Este imenso reconhecimento da luta de todos os venezuelanos é um impulso para completar a nossa tarefa: conquistar a Liberdade. Estamos no limiar da vitória e hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump", disse ela em uma mensagem na rede X. "A Venezuela será livre!", acrescentou.

Em setembro, a líder da oposição anunciou seu apoio ao envio de navios de guerra americanos para o sul do Caribe, perto da Venezuela, o que o presidente Nicolás Maduro considerou uma "ameaça".