María Corina Machado, cérebro e coração da oposição na Venezuela

Seus apoiadores destacam a sua "coerência", sem meias medidas, e sua promessa de acabar com o socialismo da Revolução Bolivariana e abrir caminho para um sistema liberal.

Nas primárias da oposição que antecederam as eleições de 28 de julho de 2024, Machado conquistou mais de 90% dos votos. No entanto, foi impedida de concorrer devido a uma polêmica inabilitação política e teve que ceder sua candidatura presidencial ao diplomata Edmundo González Urrutia, indicado de última hora. Mesmo assim, ela foi a força motriz da campanha opositora.

Após a reeleição de Maduro para um terceiro mandato até 2031, ambos acusaram o presidente e o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) de fraude.

- "Expropriar é roubar" -

Engenheira de profissão e mãe de três filhos, Machado iniciou sua carreira política em 2002, quando fundou a organização Súmate, que promoveu um referendo para revogar o mandato do então presidente Hugo Chávez, falecido em 2013 em decorrência de um câncer. Ela foi eleita para o Parlamento, onde confrontou Chávez quando o presidente era intocável, quase um deus.

"Expropriar é roubar", disse a Chávez em seu relatório anual ao Parlamento em 2012.