Medvedev vence De Minaur e vai enfrentar Rinderknech nas semis do Masters 1000 de Xangai

Dia de surpresas no Masters 1000 de Xangai: o russo Daniil Medvedev e o francês Arthur Rinderknech avançaram para as semifinais após derrotar os favoritos Alex de Miñaur e Felix Auger-Aliassime.

Em grande fase, o australiano De Miñaur, de 26 anos, entrou na partida contra Medvedev como o jogador com mais vitórias em quadra dura da temporada (37), mas o número 7 do mundo pouco pôde fazer contra o russo, que estava particularmente inspirado e, acima de tudo, focado nos momentos-chave.

Isso permitiu que o atual número 18 do ranking salvasse os seis break points que enfrentou, e ele só precisou quebrar o saque do oponente uma vez em cada set para garantir a vitória por 6 a 4 em menos de duas horas de jogo.