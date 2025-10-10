México revoga licença de instituição financeira acusada de lavagem de dinheiro nos EUA

As autoridades mexicanas anunciaram, nesta sexta-feira (10), a revogação da licença de operação do CIBanco, uma instituição financeira acusada pelos Estados Unidos de lavagem de dinheiro.

Em junho, o governo do presidente americano, Donald Trump, responsabilizou os bancos CIBanco e Intercam e a corretora Vector de "lavar dinheiro" para cartéis de drogas e proibiu "algumas [de suas] transferências de fundos".

No final de agosto, o CIBanco e o Intercam venderam parte de seus negócios para outras instituições financeiras, segundo informou a Secretaria da Fazenda do México.