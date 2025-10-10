MIT rejeita oferta de financiamento da Casa Branca

O renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) tornou-se nesta sexta-feira (10) a primeira universidade dos Estados Unidos a rejeitar o plano de financiamento da Casa Branca, porque a oferta implicava a aplicação de medidas da agenda conservadora de Donald Trump.

Enviada a nove universidades no começo do mês, a proposta do governo exige que as instituições deixem de levar em conta fatores como gênero, etnia, raça e outros aspectos na admissão de estudantes, se quiserem receber financiamento federal. Também pede que elas criem um ambiente acadêmico favorável às ideias conservadoras.

O documento do governo "inclui princípios dos quais discordamos, como aqueles que restringiriam a liberdade de expressão e a nossa independência como instituição", apontou a presidente do MIT, Sally Kornbluth, em carta à secretária de Educação, Linda McMahon.