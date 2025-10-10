Assine UOL
Netanyahu indica que 20 reféns continuam vivos em Gaza e 28 morreram

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta sexta-feira(10) que dos 48 reféns que continuam na Faixa de Gaza, 20 estão vivos e 28 morreram, em um discurso após a entrada em vigor de uma trégua com o Hamas. 

O líder israelense disse esperar que seu país celebre um "dia de alegria nacional" a partir da noite de segunda-feira, quando se espera que todos os reféns sejam devolvidos de Gaza. 

Esse dia coincidirá com a festividade judaica do Simchat Torá, acrescentou.

