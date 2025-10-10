OpenAI planeja construir megacentro de dados na Patagônia argentina, diz governo

A empresa americana OpenAI, criadora do ChatGPT, assinou uma carta de intenções para construir um megacentro de dados para a inteligência artificial na Patagônia argentina, o primeiro do tipo na América Latina, anunciou o governo do presidente Javier Milei nesta sexta-feira (10).

O projeto, com o nome de Startgate Argentina, em sociedade com a empresa local Sur Energy, representará um investimento de 25 bilhões de dólares (R$ 136 bilhões), informou a Presidência em um comunicado.

O projeto se enquadra em uma política de incentivos ao investimento estrangeiro com amplos benefícios fiscais e aduaneiros por 30 anos, lançado por Milei em 2024 para setores estratégicos.