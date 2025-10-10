Opositora venezuelana María Corina Machado ganha Nobel da Paz

A líder opositora venezuelana María Corina Machado foi reconhecida nesta sexta-feira(10) com o Prêmio Nobel da Paz, anunciou o comitê norueguês do Nobel.

Machado foi premiada "por seu incansável trabalho de promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela, e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia", anunciou o presidente do comitê, Jørgen Watne Frydnes.

