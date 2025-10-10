Opositora venezuelana María Corina Machado ganha Prêmio Nobel da Paz

Machado foi premiada "por seu incansável trabalho de promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela, e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia", anunciou o presidente do Comitê, Jørgen Watne Frydnes.

"É um dos exemplos mais extraordinários da coragem civil na América Latina em tempos recentes", destacou.

Segundo ele, María Corina Machado, que vive na clandestinidade, se impôs como "uma figura fundamental unificadora em uma oposição política que antes esteve profundamente dividida" e que agora exige "eleições livres e um governo representativo".

"Apesar de enfrentar sérias ameaças contra sua vida, ela permaneceu no país, uma escolha que tem inspirado milhões", acrescentou o presidente do Comitê Norueguês do Nobel, que avaliou que a Venezuela "evoluiu de um país próspero e relativamente democrático para um Estado brutal e autoritário".

Recentemente, Machado, de 58 anos, engenheira e mãe de três filhos, manifestou seu apoio ao desdobramento militar dos Estados Unidos no Caribe, que o governo de Maduro chamou de "ameaça".

"Falta muito pouco para que os venezuelanos recuperem nossa soberania e a democracia. Estamos prontos para assumir as rédeas do novo governo", disse Machado em setembro.