Os vinte reféns israelenses supostamente vivos que esperam ser libertados em Gaza

O acordo do cessar-fogo entre Israel e Hamas, concluído sob iniciativa do presidente americano Donald Trump, prevê a libertação dos 47 reféns mantidos em Gaza desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, dos quais pelo menos 28 estão mortos.

Estes são os 20 últimos reféns israelenses que se acredita estarem vivos.

- Matan Angrest, 22 anos -

O militar Matan Angrest foi capturado em seu tanque perto da Faixa de Gaza, após tentar impedir a infiltração de comandos islamistas perto da base militar de Nahal Oz.