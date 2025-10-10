Peru tem novo presidente após destituição de Dina Boluarte

Sem bancada própria nem apoio popular, a já ex-presidente se viu encurralada por escândalos, protestos e uma onda de extorsões e assassinatos do crime organizado jamais vista no Peru.

"O principal inimigo está fora, nas ruas, os grupos criminosos, as organizações criminosas, eles são hoje nossos inimigos, e aos inimigos devemos declarar guerra", afirmou o novo presidente.

Jerí completará o mandato que Boluarte exercia desde dezembro de 2022, quando assumiu o cargo após o impeachment e prisão do ex-presidente Pedro Castillo.

Após a destituição, aprovada com o voto de 122 parlamentares segundo o apuração final do Congresso, cerca de cem pessoas celebraram exultantes em frente à sede do Congresso com uma bandeira do Peru, segundo um jornalista da AFP.

"Cai Dina. Fora pacto mafioso", dizia um dos cartazes segurados por um dos manifestantes.

A maioria parlamentar havia aprovado na quinta-feira quatro moções de vacância contra Boluarte, invocando sua "permanente incapacidade moral" para liderar o Executivo.