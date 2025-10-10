Preço do petróleo cai com cessar-fogo em Gaza e tensão comercial

Os preços do petróleo recuaram no início da sessão devido à entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza, segundo especialistas.

Esse acordo "reduz o risco geopolítico" e ameniza "os temores relacionados às interrupções no fornecimento", explicou à AFP Lukman Otunuga, analista da FXTM.

Embora Israel não seja um produtor importante de petróleo, o risco de uma ampliação do conflito na região ? como ocorreu em junho, durante a guerra de 12 dias entre Irã e Israel ? havia impulsionado os preços do petróleo.

No meio da jornada desta sexta-feira, a queda dos preços se intensificou após uma mensagem nas redes sociais do presidente norte-americano Donald Trump, que afirmou que a China "estava se tornando muito hostil".

Trump também declarou que "se verá obrigado a contra-atacar financeiramente" após as restrições impostas pela China sobre as terras raras, e disse que cogita um aumento generalizado das tarifas sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos.

Os investidores temem que as ameaças comerciais possam afetar a economia americana e, consequentemente, reduzir a demanda por petróleo.