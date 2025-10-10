Punta San Juan, uma evidência do declínio da fauna costeira no Peru

Esta península é, no entanto, um modelo de conservação. Por mais de um século foi protegida da superexploração do guano, o fertilizante derivado das fezes de aves marinhas que enriqueceu o Peru no século XIX.

Um alto muro construído na década de 1940 a manteve a salvo dos predadores, bem como a implantação de um guarda, uma coleta supervisionada e o monitoramento científico. Um dispositivo que foi reforçado em 2009 com a criação de uma reserva natural que abrange 22 ilhas e 11 pontos para a extração de guano.

"Este experimento funcionou", destaca a cientista. O local de 54 hectares tem sido um "importante refúgio" para aves e pinguins, além de lobos marinhos e outras espécies, segundo ela.

- "Ponto crítico" -

No entanto, esta paisagem reflete atualmente a ameaça sobre um dos ecossistemas mais produtivos do mundo, e que se nutre de águas frias da corrente de Humboldt.

Por este motivo, o plâncton está em abundância nesta região e favorece a produção de anchovas, a principal presa de aves e mamíferos marinhos.