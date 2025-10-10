Relator da ONU qualifica como 'crime de guerra' ataque israelense contra jornalistas no Líbano em 2023

O ataque matou o fotógrafo da Reuters Issam Abdallah e feriu outros seis repórteres, incluindo Dylan Collins e Christina Assi, ambos da AFP. Assi teve que amputar a perna direita.

Uma investigação da AFP, realizada com a ONG Airwars, que investiga agressões contra civis em contextos de conflito, concluiu que um projétil de tanque de 120 mm foi usado no ataque. O Exército israelense é o único que utiliza essa arma.

Outro relatório da ONU destacou que não houve "troca de disparos" antes do ataque, e Israel negou ter mirado nos jornalistas.

Tidball-Binz lembrou que outros três jornalistas também morreram em um bombardeio em outubro de 2024 enquanto "dormiam em uma residência de jornalistas claramente identificada (...), o que não podia passar despercebido para as Forças de Defesa de Israel, que bombardearam o local".

O Exército israelense indicou que o ataque estava direcionado contra combatentes do Hezbollah e que estava "em processo de investigação".

Um cessar-fogo selado em novembro pôs fim às hostilidades entre Israel e o Hezbollah no Líbano, que culminaram em dois meses de guerra aberta no ano passado.