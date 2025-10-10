Seis mortos após forte terremoto de magnitude 7,4 nas Filipinas

Pelo menos seis pessoas morreram nesta sexta-feira (10) em um forte terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o sul das Filipinas e que disparou alertas regionais de tsunami, que foram posteriormente suspensos.

O terremoto ocorreu a cerca de 20 quilômetros da cidade de Manay, na ilha de Mindanao, às 9h43, horário local (22h43 de quinta-feira, no horário de Brasília), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O sismo ocorreu 11 dias após outro de magnitude 6,9 que matou 75 pessoas e feriu mais de 1.200 na ilha de Cebu, no norte de Mindanao, segundo dados oficiais.