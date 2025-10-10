Semana de Moda de Paris: ar fresco, mas sem revolução

A Semana da Moda feminina de Paris foi marcada pela estreia de vários diretores artísticos, mas para os especialistas esta edição representou mais um sopro de ar fresco do que uma verdadeira revolução.

Esta apresentação da temporada primavera-verão 2026, que terminou na terça-feira, será lembrada pelas primeiras coleções de vários novos estilistas à frente de grandes marcas, em um contexto de desaceleração do setor de luxo.

Mas essas mudanças em marcas como Chanel ou Dior não trouxeram nenhuma "revolução", disse à AFP o editor-chefe de moda e lifestyle da Vanity Fair France, Pierre Groppo. "Ainda não entramos na nova era da moda, mas há um sopro de ar fresco nas passarelas", garante.