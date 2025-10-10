Tempestades deixam 23 mortos no México

Vinte e três pessoas morreram no México devido a tempestades registradas desde a véspera, segundo relatos de autoridades de diferentes estados.

Representantes da Defesa Civil do país informaram nesta sexta-feira (10) que as chuvas aumentaram em 31 dos 32 estados mexicanos, com os maiores impactos em Veracruz (leste), Querétaro e Hidalgo (centro), e em San Luis Potosí (centro-norte).

O estado de Hidalgo informou que soma 16 mortos e que 1.000 residências foram afetadas. Já Puebla registra 5 mortos, 11 desaparecidos e 80 mil pessoas afetadas, segundo o governo do estado.