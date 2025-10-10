Trump anuncia tarifas adicionais de 100% contra a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (10) tarifas adicionais de 100% sobre a China a partir de 1º de novembro, devido aos controles "extraordinariamente agressivos" que o gigante asiático anunciou sobre suas exportações.
Os Estados Unidos também imporão seus próprios controles sobre as exportações de softwares de importância estratégica, a partir de 1º de novembro, acrescentou Trump em uma mensagem publicada em sua rede Truth Social.
