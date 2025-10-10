Trump anuncia tarifas adicionais de 100% para China e coloca em dúvida reunião com Xi

Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 100% sobre as importações chinesas e ameaçou cancelar uma cúpula com Xi Jinping prevista para daqui a duas semanas, um passo a mais na nova escalada comercial entre as duas potências, impulsionada pelas terras raras.

O presidente dos Estados Unidos também impôs controles à exportação de todo software de importância estratégica com destino à China. Trump informou nesta sexta-feira (10) que as duas medidas entrarão em vigor em 1º de novembro, como resposta ao que classificou como práticas comerciais "extraordinariamente agressivas" por parte de Pequim.

"Acabamos de saber que a China adotou uma posição extraordinariamente agressiva sobre o comércio, com o envio de uma carta extremamente hostil ao mundo, declarando que, a partir de 1º de novembro de 2025, imporia controles de exportação em larga escala sobre praticamente todos os produtos que fabrica ? e até mesmo alguns que nem sequer fabrica", afirmou o magnata americano na Truth Social.