Trump critica China por se tornar 'muito hostil' e diz não ter mais motivos para se encontrar com Xi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (10) que não considera mais necessário manter uma reunião com seu homólogo chinês, Xi Jinping, e criticou duramente Pequim pelas suas práticas comerciais "muito hostis" e ameaçou aumentar as tarifas contra a potência asiática.

"Coisas muito estranhas estão acontecendo na China! Está ficando muito hostil", declarou Trump em uma extensa publicação em sua rede Truth Social, na qual criticou duramente a exportação de terras raras, essenciais para a fabricação de componentes tecnológicos.

"Eu tinha planejado me reunir com o presidente Xi em duas semanas, na Apec, na Coreia do Sul, mas agora parece que não há motivos para isso", acrescentou na publicação, que redigiu enquanto se dirigia a um check-up médico em um hospital militar perto de Washington.