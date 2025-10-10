Trump não vê razões para se reunir com presidente chinês sobre práticas comerciais 'hostis'

"Eu tinha um encontro marcado com o presidente Xi em duas semanas na Apec, na Coreia do Sul, mas agora parece que não há mais motivos para isso", acrescentou na publicação, feita enquanto se dirigia para um check-up médico em um hospital militar perto de Washington.

"Uma das políticas que estamos considerando agora é um aumento massivo de tarifas sobre os produtos chineses", alertou o magnata republicano.

Este anúncio deixou os operadores de Wall Street em pânico diante da perspectiva de uma nova escalada do conflito comercial entre Washington e Pequim.

A atitude de Trump surpreende, já que, na semana passada, ele enfatizou a importância de se reunir com Xi na Cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, no que seria seu primeiro encontro desde o retorno do republicano à Casa Branca em janeiro.

Resta saber o que ele dirá sobre o anúncio de que visitará a China no próximo ano.

O magnata americano afirmou que a China enviou cartas a países ao redor do mundo detalhando os controles de exportação de "todo e qualquer elemento de produção relacionado às terras raras".